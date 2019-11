Feuerwehr ist weiter in Alarmbereitschaft

Für die Grundwasser-Spiegel im Süden von Österreich sind die Niederschläge ein Segen, die großen Mengen bringen aber auch reichlich Gefahr mit sich. „Wir haben jetzt eine Pause in den betroffenen Bereichen, hier ist vor allem das Obere Murtal gemeint. Aber das nächste Oberitalientief lässt nicht lange auf sich warten und wird in den ohnehin schon betroffenen Regionen für neuerlichen Niederschlag sorgen“, informiert Wetterexperte Albert Sudy von der ZAMG. Am Sonntag ist auch der Föhnsturm ein Thema, „der das Niederschlagsband in Richtung Osten weitertreibt“, weiß Sudy.