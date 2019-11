„Cinderella“ und ihr Traum vom Tanzen

Glasschuhe braucht Cinderella (märchenhaft schön: Lucie Horná) keine, denn mit denen tanzt es sich nicht so gut wie in Spitzenschuhen. In einer miserablen Situation findet sie sich trotzdem wieder: Die Stiefmutter (streng und präsent: Beate Vollack) erkennt Cinderellas Talent und verbietet ihr das Tanzen. So kauert sie im Eck, während ihre Stiefschwestern (lustig und flink: Stephanie Carpio und Martina Consoli) sich in den Mittelpunkt springen und wirbeln.