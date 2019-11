„Grüne Dächer“ für Insekten

Die Begrünung von Dachflächen soll ihnen auch im städtischen Bereich Lebensräume bieten. Zusätzlich trägt diese Methode zur Kühlung der Gebäude bei: „Das gewinnt in Zeiten des Klimawandels immer mehr an Bedeutung“, sagen Energie-Fachleute. Daher will man die „grünen Dächer“ in Baden forcieren, wie Stadtchef Stefan Szirucsek betont. Und Vizebürgermeisterin Helga Krismer bekräftigt: „Wir erarbeiten gerade in Fördersystem dafür, mit dem wir Vorreiter fürs ganz Land werden wollen.“ Dieses wird bereits im Dezember im Gemeinderat beschlossen.