„Tante Christi ist ein Vorbild“

Ich möchte euch von meiner unglaublich hilfsbereiten, herzlichen und gastfreundlichen Tante erzählen“, beginnt Katharina Huber aus St. Christophen ihren Brief an die „Krone“. Denn Christine Hell würde „selbst nie mit ihren Hilfsaktionen prahlen“. Mehrmals hat die Niederösterreicherin schon müde Wanderer buchstäblich am Wegesrand aufgelesen – darunter der argentinische Künstler Guido Franco Ferrari, der mit dem Fahrrad von Island nach Paris fahren wollte. Hell half dem entkräfteten Radler auf die Sprünge, quartierte ihn bei sich daheim ein und kaufte dem Südamerikaner – weil er keine Spende annehmen wollte – auch noch zwei Bilder ab. Seine auf dem Weg gemalten Bilder werden nun ausgestellt. Auf Initiative von Christine Hell ab Mitte Dezember auch in der Galerie am Lieglweg in Neulengbach.