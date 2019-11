Flaschenwurf ins Gesicht des Falschen

Am Mittwochmorgen kamen sich ein Salzburger und ein Flachgauer (35 und 46) vor einem Lokal in der Innenstadt in die Haare. Der Salzburger warf eine Glasflasche auf seinen Kontrahenten - und verfehlte ihn. Er traf stattdessen den 26-jährigen Bekannten des Flachgauers.