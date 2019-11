Fritz The Cat legt sich auf die Pirsch

Na dann, verwundert’s kaum, dass der Abfahrtsolympiasieger für Bayerwald in Jopperl und Jagdrock schlüpft. Die Werbetrommel rührt er aber nicht für die Kohle, sondern als Freundschaft zu Sepp und Rupert Prommegger. Die Brüder haben letzten Sommer einen Großteil der deutschen Firma übernommen und einen Vertrieb im Lungau aufgebaut. „Nachdem meine Frau Adneterin ist, schlägt auch ein Salzburger Herz in meiner Brust, und so mach ich gern Reklame“, so Strobl beim Shooting am Katschberg. Die Brettln für den Winter hat er schon gewachselt. Einen Tipp, wer nach Marcel Hirschers Abgang im Weltcup das Rennen macht, hat er aber nicht.