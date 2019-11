Frauerl quälte Hund „Carrie“: 10 Monate bedingt

„Carrie“, ein Hauch von Hund. Ungewollt. Ungeliebt. Im Sommer geriet das arme Tier an die Frau: „Der Onkel fragte, ob ich sie nehmen kann“, sagt sie jetzt in St. Pölten, „ich war viel unterwegs, sie hat in der Wohnung gebellt.“ – „Haben Sie vorher nicht darüber nachgedacht?“, fragt Richter Markus Grünberger. Sie verneint. Und warum sie, arbeitslos, überhaupt so selten daheim war? „Wir hatten viele Erledigungen“. Kurz: Sie wollte ihre Freiheiten, der Hund war lästig. Den Maulkorb hatte sie „ ca. eine Woche mit einem alten BH-Träger“ fixiert. „Sie holten ihn auch nicht herunter, wenn Sie heimkamen?“, fragt Herr Rat. „Hab ich vergessen“, sagt sie, als wäre es nichts Besonderes, „und als ich ihn dann runterholte, sah das Maul schon wie angefressen aus.“