KOWI Salzburg feiert 50-jähriges Bestehen

Großer Andrang und gute Stimmung herrschte vergangene Woche am Jubiläumsfest der KOWI. In der ARGEkultur trafen sich rund 400 Studenten und Professoren, um ihren Fachbereich hochleben zu lassen. „Aus einem ehemals kleinen Institut wurde im Laufe der vergangenen Jahre ein Riesenfach. Gleich geblieben ist die kritische Grundhaltung in der Forschung“, betont Fachbereichsleiter Prof. Josef Trappel. Mit Blick auf die Zukunft meint er: „Ich bin gespannt, wohin sich die KOWI in den nächsten 50 Jahren entwickeln wird.“