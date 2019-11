Goldener Herbst auf zwei Rädern

Das Angebot im neuen Familienausflugsziel ist attraktiv, das Wetter tat ein Übriges dazu: In St. Corona am Wechsel verzeichnete man heuer einen goldenen Herbst. Bei der Sommerrodelbahn wurden mehr als 53.000 Fahrten gezählt - ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Zeitraum von August bis Oktober des Vorjahres. Noch besser die Bilanz bei den Mountainbikern: Für sie wurden die sogenannten Wexl-Trails geschaffen. Die Strecken durch das Wechselgebiet entpuppten sich als echte Publikumsmagneten. Mehr als 10.600 Sportbegeisterte strampelten hier über Stock und Stein. Das sind um satte 43 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.