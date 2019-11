35 Jahre nach Hainburg: „Mut zum Klimaschutz“

„Dieser friedliche Widerstand in der Stopfenreuther Au mündete in der Umwandlung des 9600 Hektar großen Gebietes in einen Nationalpark, auf den heute ganz Österreich zu Recht stolz ist. Denn die unberührten Wälder sind ein wichtiger Teil des rotweißroten Naturerbes“, so Pernkopf und Heilingbrunner bei der Wanderung mit Parkdirektorin Edith Klauser. Schüler aus der Nationalpark-Partnerschule im nahen Orth an der Donau begleiteten die Gedenkwanderung.