Innenbandeinriss stoppte Möschl bei Kultklub

Beim 1:0-Sieg im Nachzügler-Duell der 2. deutschen Bundesliga gegen Wiesbaden war Patrick Möschl am Freitag zum Zuschauen verurteilt. Eine Woche zuvor hatte sich der Saalfeldener in Diensten von Dynamo Dresden gegen Stuttgart einen Innenbandeinriss im linken Knöchel zugezogen. „Mir ist da ein Gegenspieler ohne Rücksicht auf Verluste reingesprungen“, ärgerte sich der 26-Jährige. Weil das zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt kam. Nach einem verkorksten Start hatte er sich einen Stammplatz erkämpft, dreimal von Beginn an gespielt.