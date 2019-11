„Senioren sind für Gesellschaft unverzichtbar!“

Herr Landesrat Tilg, Sie sind neben Gesundheit, Wissenschaft und Pflege nun auch für die Seniorenagenden innerhalb der Landesregierung verantwortlich. Wie nehmen Sie den Stellenwert der Tiroler Senioren in unserer Gesellschaft wahr?

Im Jahr 2030 werden doppelt so viele ältere als jüngere Menschen in Tirol leben. Schon in relativ kurzer Zeit ist ein Viertel der Bevölkerung über 60 Jahre alt. Es ist entscheidend, die Potenziale älterer Menschen zu aktivieren und zu nutzen, ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und entsprechende Unterstützung anzubieten. Die Leistungen der Generation „60plus“ in Tirol sind für unsere Gesellschaft unverzichtbar – nicht nur in den Familien, sondern auch im Ehrenamt.