Brandstiftung am Gelände der Energie Steiermark

Gegen 5:40 Uhr wurde die Polizei von einem Fahrzeugbrand am Leonhardgürtel verständigt. Beim Eintreffen der Beamten stand ein dort an einer Ladestation abgestellter Elektro-Pkw bereits in Vollbrand und auch ein daneben geparktes Fahrzeug war bereits in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde von der Berufsfeuerwehr Graz gelöscht. Nachdem zwei in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge zerborstene Seitenscheiben aufwiesen, kann eine subjektive Tathandlung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.