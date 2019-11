Udo Landbauer (FP) zahlt Wirten nun 100 Euro aus

Nachdem das Rauchen in Lokalen von VP, SP, Grünen und NEOS verboten wurde, schafft die FP für Betriebe, die nun in Raucherbereiche außerhalb von Lokalen investieren, finanzielle Abhilfe. „Jeder Lokalbetreiber, der in die Anschaffung von Heizstrahlern oder Zelten investiert, bekommt von mir 100 Euro Unterstützung. Das ist ein kleiner Beitrag, um den Betrieben unter die Arme zu greifen“, betont Landbauer.