Dieb überführt: Pinzgauer (36) brach 24 Mal ein

Ein 36-Jähriger Pinzgauer dürfte seit 2017 in Zell am See und Bruck an der Glocknerstraße wiederholt Skikeller, Jagdhütten und Autos geplündert haben. Unter anderem soll er dabei ein Rennrad, mehrere Paar Ski und Kletterausrüstungen aber auch Bargeld gestohlen haben. Die Polizei wies ihm 22 Diebstähle und zwei Einbrüche nach. In seiner Wohnung wurden 75 gestohlene Gegenstände sichergestellt. Der 36-Jährige gab den Großteil der Straftaten zu, informierte die Polizei am Donnerstagnachmittag.