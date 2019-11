Streit zwischen Paar: Suche nach Verletzungen

Die Vorwürfe sind heftig, das vermeintliche Opfer hatte aber keine Verletzungen: Mit der Faust soll ein steirischer Schulassistent seine Freundin geschlagen, sie am Hals gepackt und rücklings über ein Balkongeländer gedrückt haben. Knochen sind keine gebrochen, Würgemale gering vorhanden – was vor Gericht in Graz verwundert.