Firmencomputer durch fiesen Trojaner gesperrt

Durch einen Verschlüsselungstrojaner gesperrt wurden in der Firma sowie in weiteren Standorten des Unternehmens sämtliche Computer. Etliche Daten dürften beschädigt werden. Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, ist laut Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Auf welche Weise der Trojaner in das Firmennetzwerk gelangte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.