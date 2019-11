„Ich bin gespannt, was das mit einem macht“

„Ich habe länger gebraucht, um mich zu entscheiden, weil es eben eine Aufgabe ist, die nicht einzig und allein mit Schauspielerei verbunden ist“, sagte Peters am Donnerstag. „Ich war mir nicht sicher, ob ich mit dieser Art von Öffentlichkeit gut umgehen kann. Aber dann hat die Neugier gesiegt.“ Die Premiere des „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen 2020 in Michael Sturmingers Inszenierung findet am 18. Juli statt. Die Festspiele feiern 2020 ihr 100. Jubiläum.