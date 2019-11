Security-Mitarbeiter hielt junge Sprayer an

Kurz nach 22 Uhr wurde Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem vorerst Unbekannte einen in der Idlhofgasse abgestellten Pkw beschädigt hatten. Dabei war die rechte hintere Tür eines weißen Fahrzeuges mit dem Schriftzug „Audi“ in hellgrauer Farbe besprüht worden. Gegen 22.45 Uhr konnte der Security eines Nachtclubs über die Videokamera beobachten, wie eine 17-jährige Grazerin die Hausmauer des Clubs mit grauer Farbe besprühte. Daraufhin hielt er sie, einen gleichaltrigen Freund und eine 16-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung an und verständigte die Polizei.