U19-Team für Gastspiel in Salzburg „ausquartiert“

Zur EM will auch das U19-Nationalteam, das von 13. bis 19. November in Straßwalchen (gegen Gibraltar) und auf dem SAK-Platz in Nonntal (gegen Schweiz und Irland) ihre erste Quali-Phase absolviert. Dass in Salzburg gespielt wird, ist auch Hans-Peter Berger zu verdanken. Der SAK-Goalie (derzeit mit Leistenentzündung out) ist seit drei Jahren als Co. bzw. Tormanntrainer von U19-Teamchef Rupert Marko dabei.