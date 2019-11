Wer holt sich den Maestoso?

Sogar der Konkurrent hilft

Während in der Einzelsport-Kategorie aktuell Karateka Niklas Hörmann die Nase vorne hat, könnte es in den Kategorien Mannschaft, Nachwuchssportler und Nachwuchsarbeit zum heißen Finale kommen. Erfreulich auch, welchen tollen Zuspruch die Athleten erhalten: So unterstützen sogar die Graz- Handballer per Facebook den Ligakonkurrenten Bärnbach/Köflach.