Mehr Frauenpower in Tiroler Aufsichtsräten

2018 wurde das Projekt „Womenomics“ ins Leben gerufen, um den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten zu erhöhen. Die gemeinsame Initiative des Landes Tirol - Abteilung Gesellschaft und Arbeit und der Wirtschaftskammer Tirol - Frau in der Wirtschaft ging heuer bereits zum zweiten Mal über die Bühne. Sie macht weibliche Führungskräfte fit für die Tätigkeit in einem Aufsichtstrat oder Beirat. In Workshops und bei Betriebsbesuchen erlernen Frauen das Knowhow, um den Grundstein für ihre zukünftige Funktion in einem Gremium zu legen.