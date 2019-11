Schwerpunkteinsätze: Festnahmen, Anzeigen & Co.

Trotz Arbeitslosengeldbezug am Arbeitsplatz angetroffen

Weiters wurden 13 Personen angezeigt, weil sie trotz Arbeitslosengeldbezug beim Arbeiten angetroffen wurden, in acht Fällen wurde eine unbefugte Gewerbeausübung festgestellt und in fünf Fällen konnten Verstöße nach dem LSD-BG (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungs-Gesetz) angezeigt werden. Es wurden 24 gefälschte Reisedokumente festgestellt. Zudem erfolgten steuerliche Feststellungen von über rund € 230.000.