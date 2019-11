Die Macht ist auswärts weiter mit den Eisbullen

In der Folge ging es im Linzer Hexenkessel rauf und runter, war viel Tempo und Kampf im ausgeglichenen Spiel. In dem die Salzburger erst kurz nach dem zweiten Powerplay durch Tom Raffl den guten Linz-Goalie Kickert erneut bezwangen. Dann aber im dritten kurz vor Pause zwei in Überzahl patzten. Joslin brachte den Puck nicht unter Kontrolle, Schofield ging ab, setzte dem Leader spektakulär den ersten Saison-Shorthander in den Kasten. Es blieb eine ganz enge Kiste. Die Eisbullen warfen in Unterzahl alles rein, retteten sich in die Overtime, die sie dominierten. Dennoch ging es ins fünfte Saison-Penaltyschießen. In dem Rückhalt Lamoureux (parierte zweimal) und die Vollstrecker Hughes und Kolarik fürs vierte Happy End sorgten, die Revanche für die Heimniederlage perfekt machten.