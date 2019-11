Mit 32 Jahren an Spitze von Stift: „Ich war baff“

Feierliche Abtweihe am Sonntag im oststeirischen Vorau: In der Stiftskirche des Chorherren-Klosters empfing der neugewählte Propst Bernhard Mayrhofer die so genannte Abtsbenediktion durch Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl. Wir sprachen mit dem 32-Jährigen über seinen Lebens- und Glaubensweg.