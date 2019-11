Ablaufdatum für fast 100.000 Reisepässe in Tirol

Doppelt so viele als normal

Dies ist doppelt so viel wie in einem „normalen“ Passjahr. Hintergrund ist, dass es im Jahr 2000 zu einer Gebührenerhöhung kam, was zur Folge hatte, dass im Vorfeld viele Pässe und Personalausweise erneuert wurden. Da diese in der Regel zehn Jahre lang gültig sind, kommt es nach jeder Dekade zu einem vermehrten Anstieg an Neuausstellungen. Sollte der Reisepass 2020 ablaufen und eine Auslandsreise geplant sein, so empfiehlt es sich daher, frühzeitig einen neuen Reisepass zu beantragen, um längere Wartezeiten zu vermeiden.