Strom-Projekt löst eine schwere Krise aus

„Es kann nicht sein, dass wir als Gemeinde zu etwas gezwungen werden, das niemand will. Und das alles nur, weil die Rechtslage in diesem Fall so uneindeutig geregelt ist“, kritisiert Johann Strasser, Bürgermeister in Eugendorf. Das war auch der Hauptgrund für ein Gespräch mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „Er hat nun gesehen, dass die rechtliche Grundlage so hergerichtet ist, dass Gemeindevertreter praktisch mit einem Fuß im Gefängnis stehen.“ Nichtsdestotrotz sei er froh, dass sich Haslauer in die Debatte einbringt. Auch wenn das schon früher hätte passieren sollen.