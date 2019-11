Zwei Drogendealer gingen der Polizei ins Netz

Am Mittwochnachmittag nahmen Polizeibeamte der Schengenfahndung einen 20-jähriger Afghanen am Salzburger Hauptbahnhof fest. Der Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, hatte schon mehrfach Haftstrafen wegen Drogenhandels verbüßt. Weil er im Verdacht steht, erneut Drogen verkauft zu haben, wurde vom Landesgericht Salzburg eine Festnahmeanordnung erlassen. Der Afghane wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.