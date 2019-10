Neue Brücke in Graz: Ist sie überhaupt notwendig?

Das Grazer Straßenbahnnetz soll ausgebaut werden. Damit es in der Herrengasse in der „Rush-Hour“ nicht zu Staus kommt, wird eine zweite Straßenbahn-Trasse durch das Stadtzentrum errichtet. Diese wird über die Tegetthoffbrücke führen. Da gibt es jedoch eine Problem: Sie ist dafür zu schwach - sagt die Stadt. An einem Neubau führe kein Weg vorbei. Einsturzgefahr!