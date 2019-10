Obersteirische Skiberge sind bereits angezuckert

In Graz hängt schon die erste Weihnachtsbeleuchtung und das Wetter zieht nach - doch erst in den höheren Landesteilen im Oberland: Am Präbichl, dem Pass (1226 Meter) zwischen Vordernberg und Eisenerz, lag Mittwochfrüh schon Schnee. Auch die Skiberge von der Schladminger Planai (rund 1900 Meter) über das Ausseerland bis zu Mariazeller Bürgeralpe und Semmering waren verschneit bzw. zumindest angezuckert.