Fast jeder vierte steirische Schüler wird gemobbt

Insgesamt 512 steirische Schülerinnen und Schüler (von der dritten bis zur 13. Schulstufe) wurden vom bmm-Institut für diese Studie befragt. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: Zwar gaben knapp 83 Prozent an, (sehr) gerne die Schule zu besuchen und sich in ihrer Klasse (sehr) wohl zu fühlen (92,5 Prozent), doch immerhin 88,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen bestätigten, dass Mobbing in ihrer Schule gang und gäbe sei. Knapp 38 Prozent legten zudem offen, selbst von irgendeiner Art von Mobbing oder Gewalt betroffen zu sein.