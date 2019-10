Keine Sichtungen: Plötzlich Sorge um die Wölfe

130 Risse im Vorjahr, heuer drei

„Gab es im vergangenen Jahr noch 130 nachgewiesene Weidetier-Risse durch Wölfe, sind es in diesem Jahr bis dato drei“, so Fachleute. Wurde 2018 ein Wolf angeblich sogar im Wienerwald gesichtet, so scheinen er und seine Artgenossen mittlerweile einen großen Bogen um Menschen zu machen - die Zahl der Sichtungen ist drastisch gesunken.