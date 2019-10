Zu Allerheiligen Diebstähle auf den Friedhöfen

Um 55 Euro hat eine Hinterbliebene in Salzburg ein edles Gesteck samt roter Kerze, einem kleinen Engel und rotem Apfelschmuck für ihren vor drei Jahren verstorbenen Mann binden lassen. Bereits am Wochenende brachte sie das schöne Stück zum Grab. „Ich habe an meinen Karli gedacht und ein Gebet für ihn gesprochen“, berichtet die Pensionistin (73) unter Tränen. Doch als sie das Grab am Montag erneut aufsuchte, war das Gebinde weg.