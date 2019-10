Ein Chaletdorf durch die Hintertür

SPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Dollinger hat dafür kein Verständnis: „Das ist alles ein blöder Trick. Man kann nicht einfach was bauen und danach melden, was es tatsächlich wird. Eine UVP hat im Nachhinein keinen Sinn mehr.“ Sie fordert in einer dringlichen Anfrage an Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) Klarheit. Insbesondere bei den bereits verkauften Chalets hat Dollinger Bedenken. „Mit Zweitwohnsitzen hat das nichts zu tun“, heißt es aus dem Neukirchner Gemeindeamt. Die Käufer müssen ihre Hütten an 100 Tagen im Jahr vermieten, die gewerbliche Nutzung der Anlage ist für 20 Jahre vorgeschrieben. Ein gut bekanntes Schlupfloch.