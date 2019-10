Aussichtswarte wurde ein Raub der Flammen

Kurz vor 5 Uhr alarmierte eine Zeugin die Einsatzkräfte, nachdem sie bemerkt hatte, dass die Aussichtswarte am Demmerkogel in Flammen stand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren - es wurde Abschnittsalarm ausgelöst - stand die Warte bereits in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehrleute starteten die Löscharbeiten, die Warte brannte aber zur Gänze nieder. Der Stromanschluss für die auf der Warte befindlichen Sendeanlagen wurde stillgelegt.