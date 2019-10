Wolfs-Video im Internet gibt Rätsel auf

Es sind brutale Bilder, welche die YouTube-Community derzeit zu sehen bekommt. „Wolf bei Zwieselalm“ ist als Titel angeführt. Aufgenommen worden sei die Sequenz vor wenigen Tagen in Annaberg. Etliche Salzburger bekundeten daraufhin ihre Angst und fürchten seither, dass Isegrim sich ganz in ihrer Nähe aufhält. „Das Video dürfte echt sein, jedoch sind die Ortsbezeichnungen jedes mal anders“, beruhigt Wolfsbeauftragter Hubert Stock, der das Video bereits von drei verschiedenen Absendern zugeschickt bekommen. „Verlässliche Quellen haben mir bestätigt, dass sich der Vorfall eigentlich in Südtirol ereignet hat. Es ist jedoch durchaus glaubhaft und möglich, dass der Wolf am helllichten Tag ein totes Tier über die Skipiste gezogen hat“, so Stock. In Südtirol ist die Wolfspopulation deutlich höher als hierzulande. Geschätzt 15 Tiere sollen sich dort aufhalten.