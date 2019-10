Blaulicht-Vertrag rückt immer näher

Regelmäßig ist für Rettungsautos an diversen Landesgrenzen Schluss. Bislang durfte etwa die Grenze in die Slowakei auch im Falle eines medizinischen Notfalls nicht passiert werden. Die Patienten wurden stattdessen per Helikopter nach Wien oder Eisenstadt transportiert. Ändern soll das ein Staatsvertrag mit der Slowakei. „Bisher gibt es solch einen wichtigen Staatsvertrag zur Rettung von Menschenleben nur zwischen Österreich und Tschechien. Wir haben der slowakischen Botschaft die Vorlage eines Staatsvertrags bereits übersandt“, so EU-Landesrat Martin Eichinger, der am Freitag selbst zu diesbezüglichen Verhandlungen in der Slowakei weilte.