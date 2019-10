Bergsteiger verirrte sich auf dem Hochplateau

Der 64-jähriger deutsche Bergsteiger stieg am Mittwoch gegen 13 Uhr von der Wengerau in Werfenweng über die Heinrich-Hackelhütte im Tennengebirge in Richtung Tauernscharte auf. Sein Ziel: Der Gipfel des Eiskogel. Auf halbem Wege drehte der Mann jedoch aus Zeitgründen um und wollte wieder zurück in Richtung Hackelhütte absteigen. Dabei verirrte er sich auf dem dortigen Hochplateau.