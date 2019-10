Steirische „Superkräfte“ für blinde Sportler

Und zu den vielen hellen Köpfen, die das Erbe Kaplans hochhalten, zählt Katerina Sedlackova. „Ich will mit meiner Erfindung sehbeeinträchtigten Menschen Superkräfte verleihen“, lächelt die 26-Jährige, die in Prag geboren und dann in Vorarlberg und eben der Steiermark aufgewachsen ist. Früher hat sie diese Superkräfte als Begleitsportlerin verliehen, heute tut sie es als Gründerin eines Hightech-Start-ups.