Mit Robotern auf dem Weg zurück ins Leben

Bei unserem Lokalaugenschein treffen wir Herrn Rossmann. Nach einer schweren OP landete der Steirer 47 Tage lang auf der Intensivstation. „Ich konnte nicht mehr stehen, nicht mehr gehen, sitze seitdem im Rollstuhl.“ Seine Gattin und Physiotherapeut Martin Weißensteiner packen an, bis der Patient im Gangtrainer steht. 1200 Schritte sind es am Ende der Einheit. Wie war eigentlich das erste Mal? „Unbeschreiblich, ich war den Tränen nahe. Jetzt kann ich schon 15 Meter alleine mit dem Rollator gehen. Als nächstes Ziel will ich alleine mit Krücken unterwegs sein.“