Spiele, Würstel und Kalender für den Weltspartag

„Sparen hat nichts an Wichtigkeit eingebüßt – umso wichtiger, dass man dafür auch einmal Danke sagt“, meint Petra Fuchs. Die Direktorin der Oberbank fiebert dem 31. Oktober entgegen – und das in Zeiten des Internetbankings und Niedrigzinsen: „Wir haben im Frühjahr mit den Vorbereitungen begonnen“, so Fuchs. Alleine in der Zentrale in der Alpenstraße werden 350 Kunden pro Tag während der Weltsparwoche erwartet.