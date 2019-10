Salzburger hofft heute auf Napoli-Sieg

Giovanni D‘Ambra stammt aus der Nähe von Neapel, lebt seit neun Jahren in der Stadt-Salzburg und arbeitet im Restaurant „Il Padrino“ in der Jahnstraße. In seiner alten Heimat feuerte D‘Ambra jedes Wochenende seine „Azzurri“ an. Heute tippt er „selbstverständlich“, wie er sagt, auf einen Napoli-Sieg.