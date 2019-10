Beherzter terrestrischer Bergrettungseinsatz

Das Opfer hatte keine Versicherung, der Hubschrauber blieb am Boden! Dank des beherzten terrestrischen Einsatzes der Bergrettung Kufstein erhielt am Sonntag eine Frau aus Bayern, die sich bei einer Wanderung am Fuß verletzt hatte, rasch kompetente Hilfe. Außerdem muss sie keine teure Hubschrauberbergung bezahlen.