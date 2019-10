Traumwetter führt zu Serie an Motorradunfällen

Das herrliche Herbstwetter in der Steiermark lockt auch viele Motorrad- und Mopedfahrer auf die heimischen Straßen. Am Samstag kam es zu einer Häufung von Unfällen: In St. Kathrein am Offenegg prallte ein Biker gegen ein Auto, in Mariazell stürzte ein Mann gegen die Leitschiene. Und in Weiz mussten zwei Mädchen ins Spital.