Neue Mehrzweckhalle in Rein lässt Wogen hochgehen

Der Aufschrei war groß - ursprünglich plante die Gemeinde die Errichtung der Halle am Spielplatz der Volksschule Rein. Schnell formierte sich Widerstand, 200 Bewohner protestierten via Unterschriftenliste. „Es kann ja in der heutigen Zeit einfach nicht sein, dass man Kindern den Platz zum Spielen wegnimmt“, sieht es etwa der ehemalige Gemeinderat Peter Zettel.