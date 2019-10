Schmierfinke sorgen jedes Jahr für enorme Schäden

Was den Sprayern selbst offenbar nicht bewusst ist: Mitten in der Nacht auf Gleise zu springen, um sich auf Zügen zu verewigen, ist ein gefährlicher Adrenalin-Kick. „Die Oberleitung führt 15.000 Volt Spannung, bereits in deren Nähe kann es zu tödlichen Stromschlägen kommen“, warnt Gasser-Mair.