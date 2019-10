Teamarbeit rettete Allergiker

Ein kleiner Stich mit großen Folgen. Es war kurz nach 16 Uhr am 26., Juli als eine Wespe ihren Stachel durch die Haut von Wolfgang Opratko bohrte. Wenig später verlor der Allergiker das Bewusstsein. Seine Frau Indrid setzte sofort einen Notruf ab. Dann lief eine perfekte Rettungskette an: Raphael Klippl von der Rotkreuz-Motorradstaffel, Ersthelfer Moritz Hrdy sowie der Notarzt Christoph Testori mit dem Hubschrauber Christophorus 3 trafen praktisch zeitgleich in Pachfurth ein. Jeder Handgriff passte: Erste Hilfe, Reanimation - und auch die geschockte Ehefrau des Opfer war bestens betreut.