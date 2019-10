Sonnen- und Aussichtsterrasse im Rofan

An schönen Tagen hat man hier einen Logenplatz an der Sonne mit grandiosem Panorama vom Zuckerhütl in den Stubaier Alpen über die Zillertaler Berge bis zum Wilden Kaiser. Der Lärm von der Autobahn ist urplötzlich verschwunden, auch sonst stört kein Fahrzeugkrach- bzw. -gestank, denn hier herauf führt kein Fahrweg. Das Laub der drei Eschen, die neben der Einkehr stehen, wurde übrigens früher als Streu für den Stall verwendet.