Schwerverletzte und Autowracks auf den Straßen

Zu einem wahren Trümmerfeld wurde binnen weniger Stunden die Westautobahn zwischen Ybbs und Melk. Ein Pkw rammte einen Absicherungsanhänger der Asfinag, dann kam es einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw. In weiterer Folge kracht es in diesem Abschnitt noch zweimal - wie auch in anderen Landesvierteln.