Neu oder Abriss? Stichtag bei Sonnwendjochlift

Behörde will Klarheit

Nach dem Zuwarten drängt die Behörde nun auf Klarheit, „denn irgendwann müssen wir entscheiden“, so Zepharovich. Am 8. November wird das so genannte Abtragungsverfahren fortgesetzt. Dabei ist auszuloten, wie weit die Pläne für einen neuen Doppelsessellift gediehen sind. Wie mehrfach berichtet, existiert dazu ein Projekt (laut letzten Schätzungen rund 5,8 Millionen Euro), bei dem Gemeinden und Tourismus mitzahlen. Mit gestrigem Stand wurden zudem 266.320 Euro an Spenden gesammelt.